Файл размером 60 кбайт передается через соединение со скоростью 1400 бит в секунду.о??риделите,на сколько Кбайт больше можно передать за это же время со скоростью 1680бит в секунду.

Информатика
Файл размером 60 кбайт передается через соединение со скоростью 1400 бит в секунду.о??риделите,на сколько Кбайт больше можно передать за это же время со скоростью 1680бит в секунду.
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Гость:
73 мб "не читать ывммропссааа"
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