Фанетычны разбор слова надвор'е

Гость: Гость:

Н (н) - зычны, звонкі, цвёрды, А (а) - галосны, ненаціскны, Д (д) - зычны, звонкі, цвёрды, В (в) - зычны, звонкі, цвёрды, о (о) - галосны, націскны , р (р) - зычны, звонкі, мяккі, е- (й) - зычны, мяккі, звонкі, - (э) - галосны, ненаціск.