Номер 13.4. Разложите на множители используя формулу разности квадратов (переменные принимают только неотрицательные значения)

Алгебра
Номер 13.4. Разложите на множители используя формулу разности квадратов (переменные принимают только неотрицательные значения)
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