Файл размером 9 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 1024 бит в секунду. В о...
Экономика
Файл размером 9 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 1024 бит в секунду. В ответе укажите одно число — размер файла в байтах. Единицы измерения писать не нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 Кбатй = 73728 бит 73728/1536=48сек 1024*48=49152бит=6164 байт ( 1 байт = 8 бит)
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