Для приготовления борща на 500 г мяса берут 300 г свеклы, 200 г свежей капусты, 200 г корньев и лука, 150 г картофеля и 100 г помидоров. Рассчитайте расход продуктов на приготовление борща на 3 кг мяса

Математика

Для приготовления борща на 500 г мяса берут 300 г свеклы, 200 г свежей капусты, 200 г корньев и лука, 150 г картофеля и 100 г помидоров. Рассчитайте расход продуктов на приготовление борща на 3 кг мяса

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