Для приготовления борща на 500 г мяса берут 300 г свеклы, 200 г свежей капусты, 200 г корньев и лука, 150 г картофеля и 100 г помидоров. Рассчитайте расход продуктов на приготовление борща на 3 кг мяса
Математика
Для приготовления борща на 500 г мяса берут 300 г свеклы, 200 г свежей капусты, 200 г корньев и лука, 150 г картофеля и 100 г помидоров. Рассчитайте расход продуктов на приготовление борща на 3 кг мяса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всё надо умножить на 3 тоесть ответы такие 900 г свеклы 600 г свежей капусты 600 г корнев и лука 450 г картофеля и 300 г помидоров
Гость:
3кг= 3000г 3000:500=6 6*300=1800(г)- свеклы 6*200=1200(г)-капусты 6*200=1200(г)-кореньев и лука 6*150=900(г)-картофеля 6*100=600(г)-помидоров
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