длина школьного коридора 30.24 метра.а ширина 5.12 метров. найдите его площадь в квадратных метрах. ответ округлите до сотых

Математика
длина школьного коридора 30.24 метра.а ширина 5.12 метров. найдите его площадь в квадратных метрах. ответ округлите до сотых
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=30,24*5,12=154,8288=154,83
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