длина школьного коридора 30.24 метра.а ширина 5.12 метров. найдите его площадь в квадратных метрах. ответ округлите до сотых

Математика

длина школьного коридора 30.24 метра.а ширина 5.12 метров. найдите его площадь в квадратных метрах. ответ округлите до сотых

Автор: Гость