При делении 82 на некоторое число получилось частное 7 и остаток 5.Найти делитель
Математика
При делении 82 на некоторое число получилось частное 7 и остаток 5.Найти делитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82 делим 7=11 и 5 в остатке..дели в столбик
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