Прокоментировать высказывание"Если не хочешь заниматься политикой,то политика займется тобой"(2факта).....

Гость: Гость:

1.Исторический факт:в годы гражданской войны в России крестьян которые ни выступали ни за красных ни за белых грабили и убивали и те и другие. 2.Если народ не выступает за честные выборы все остаеться как прежде и политики продолжают грабить народ и повышают налоги(те занимаються тобой). Следовательно - "Если не хочешь заниматься политикой,то политика займется тобой".