  определить падеж слова "вода"   Они склоняются к воде своими ветвями

Русский язык
  определить падеж слова "вода"   Они склоняются к воде своими ветвями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дательный.Склоняются к чему?к воде.Вопрос кому?чему? -дательный падеж.
Гость:
Дательный падеж: к чему?    к воде.
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