определить падеж слова "вода" Они склоняются к воде своими ветвями
Русский язык
определить падеж слова "вода" Они склоняются к воде своими ветвями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дательный.Склоняются к чему?к воде.Вопрос кому?чему? -дательный падеж.
Гость:
Дательный падеж: к чему? к воде.
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