при каких значениях параметра уравнение p2x2+4x+4p=0 имеет корень, равный 1?

Алгебра
при каких значениях параметра уравнение p2x2+4x+4p=0 имеет корень, равный 1?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если х=1 корень уравнения то верно p^2+4p+4=0 (p+2)=0 p=-2
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