Составить на Паскале программу определения минимума из трёх чисел без использования логических операций. Программа должна иметь дружественный интерфейс (ввод данных осуществляться в режиме диалога).

Экономика

Составить на Паскале программу определения минимума из трёх чисел без использования логических операций. Программа должна иметь дружественный интерфейс (ввод данных осуществляться в режиме диалога).

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