Составить на Паскале программу определения минимума из трёх чисел без использования логических операций. Программа должна иметь дружественный интерфейс (ввод данных осуществляться в режиме диалога).

var a, b, c: integer; begin write('a='); readln(a); write('b='); readln(b); write('c='); readln(c); if a < b then if a < c then writeln(a, ' - меньшее') else writeln(c, ' - меньшее') else if b < c then writeln(b, ' - меньшее') else writeln(c, ' - меньшее'); end.