оаишите физические свойсва кислорода, наблюдаемые в опыте . опыт: получение, собирание и распознование кислорода

Химия
оаишите физические свойсва кислорода, наблюдаемые в опыте . опыт: получение, собирание и распознование кислорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бесцветный газ, без вкуса и запаха получают из перманганата калия при нагревании или бертолетовой соли. собирание методом вытеснения воздуха или над водой. распознование - при горении пламя свечи становится ослепительно ярким.
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