Стоимость проезда в электричке составляет 85 рублей. детям предоставляется скидка 50%. сколько рублей будет стоить проезд для 6 взрослых и 8 детей?)

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Стоимость проезда в электричке составляет 85 рублей. детям предоставляется скидка 50%. сколько рублей будет стоить проезд для 6 взрослых и 8 детей?)

Автор: Гость