Стоимость проезда в электричке составляет 85 рублей. детям предоставляется скидка 50%. сколько рублей будет стоить проезд для 6 взрослых и 8 детей?)
Алгебра
Стоимость проезда в электричке составляет 85 рублей. детям предоставляется скидка 50%. сколько рублей будет стоить проезд для 6 взрослых и 8 детей?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85 рублей - 50% = 42 рубля 50 копеек 6 умножаем на 85 + 8 уножаем на 42,50 =850рублей
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