Стоимость проезда в электричке составляет 85 рублей. детям предоставляется скидка 50%. сколько рублей будет стоить проезд для 6 взрослых и 8 детей?)

Алгебра
Стоимость проезда в электричке составляет 85 рублей. детям предоставляется скидка 50%. сколько рублей будет стоить проезд для 6 взрослых и 8 детей?)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85 рублей - 50% = 42 рубля 50 копеек 6 умножаем на 85 + 8 уножаем на 42,50 =850рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
почему элементы делятся на подгруппы?
Ответить
Химия
оаишите физические свойсва кислорода, наблюдаемые в опыте . опыт: получение, собирание и распознование кислорода
Ответить
Математика
Чему равна высота коробки, если ее объем равен 7200 куб.см
Ответить
Алгебра
7. В школе учится 390 учеников. а) Докажите, что найдутся 2 ученика, родившиеся в один и тот же день. б) Обязательно ли найдутся 3 таких ученика?
Ответить
Русский язык
составь предложение чтоб в 1 предложении было верхним верхнем
Ответить