почему элементы делятся на подгруппы?

Гость: Гость:

Эле-менты составляют так называемую главную подгруппу, или подгруппу А, d - элементы - побочную, или подгруппу В. Кроме того, часто в особую подгруппу так называемых типических элементов выделяют элементы малых периодов. В последнем случае, согласно Б. В. Некрасову, элементы группы подразделяются на три подгруппы: ти-шческие элементы и две подгруппы, составленные из элементов боль -: Их периодов.