почему элементы делятся на подгруппы?
Химия
почему элементы делятся на подгруппы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эле-менты составляют так называемую главную подгруппу, или подгруппу А, d - элементы - побочную, или подгруппу В. Кроме того, часто в особую подгруппу так называемых типических элементов выделяют элементы малых периодов. В последнем случае, согласно Б. В. Некрасову, элементы группы подразделяются на три подгруппы: ти-шческие элементы и две подгруппы, составленные из элементов боль -: Их периодов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
оаишите физические свойсва кислорода, наблюдаемые в опыте . опыт: получение, собирание и распознование кислорода
Алгебра
7. В школе учится 390 учеников. а) Докажите, что найдутся 2 ученика, родившиеся в один и тот же день. б) Обязательно ли найдутся 3 таких ученика?