Что значит простые и сложные предложения????пожалуйста помогите!!!! Синтаксический разбор тоже: Денисов тоже покраснел,но улыбнулся и,взяв руку Наташи,поцеловал ее. Заранее спасибо!
Русский язык
Что значит простые и сложные предложения????пожалуйста помогите!!!! Синтаксический разбор тоже: Денисов тоже покраснел,но улыбнулся и,взяв руку Наташи,поцеловал ее. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простые предложения-это предложения состоящие из одной граммотической основы. Сложные предложения-это предложения состоящие из нескольких граммотических основ. Денисов тоже покраснел,но улыбнулся и,взяв руку Наташи,поцеловал ее.(Повеств.,невоскл,простое,двусоставю,распрастр.,осложн. однородными сказуемыми.)
Гость:
Когда в предложении только 1 грамматическая основа( сказуемое и подлежащее),то это простое предложение.А когда в предложении 2 и более грамматических основ,то это сложное предложение.
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