Что значит простые и сложные предложения????пожалуйста помогите!!!!   Синтаксический разбор тоже: Денисов тоже покраснел,но улыбнулся и,взяв руку Наташи,поцеловал ее.   Заранее спасибо!

Простые предложения-это предложения состоящие из одной граммотической основы. Сложные предложения-это предложения состоящие из нескольких граммотических основ. Денисов тоже покраснел,но улыбнулся и,взяв руку Наташи,поцеловал ее.(Повеств.,невоскл,простое,двусоставю,распрастр.,осложн. однородными сказуемыми.)

Гость: Гость:

Когда в предложении только 1 грамматическая основа( сказуемое и подлежащее),то это простое предложение.А когда в предложении 2 и более грамматических основ,то это сложное предложение.