Что значит простые и сложные предложения????пожалуйста помогите!!!!   Синтаксический разбор тоже: Денисов тоже покраснел,но улыбнулся и,взяв руку Наташи,поцеловал ее.   Заранее спасибо!

Русский язык
Что значит простые и сложные предложения????пожалуйста помогите!!!!   Синтаксический разбор тоже: Денисов тоже покраснел,но улыбнулся и,взяв руку Наташи,поцеловал ее.   Заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простые предложения-это предложения состоящие из одной граммотической основы. Сложные предложения-это предложения состоящие из нескольких граммотических основ. Денисов тоже покраснел,но улыбнулся и,взяв руку Наташи,поцеловал ее.(Повеств.,невоскл,простое,двусоставю,распрастр.,осложн. однородными сказуемыми.)
Гость:
Когда в предложении только 1 грамматическая основа( сказуемое и подлежащее),то это простое предложение.А когда в предложении 2 и более грамматических основ,то это сложное предложение.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Стоимость проезда в электричке составляет 85 рублей. детям предоставляется скидка 50%. сколько рублей будет стоить проезд для 6 взрослых и 8 детей?)
Ответить
Химия
почему элементы делятся на подгруппы?
Ответить
Химия
оаишите физические свойсва кислорода, наблюдаемые в опыте . опыт: получение, собирание и распознование кислорода
Ответить
Математика
Чему равна высота коробки, если ее объем равен 7200 куб.см
Ответить
Алгебра
7. В школе учится 390 учеников. а) Докажите, что найдутся 2 ученика, родившиеся в один и тот же день. б) Обязательно ли найдутся 3 таких ученика?
Ответить