как получить из li2o-li2co3 и из li-lioh

Химия
как получить из li2o-li2co3 и из li-lioh
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Li2O+H2O=2LiOH LiOH + CO2 = Li2CO3 + H2O 
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