Подумайте, о каком изобретении наших дней вы могли бы рассказать? Напишите об этом. ( очень надо!=))

Русский язык
Подумайте, о каком изобретении наших дней вы могли бы рассказать? Напишите об этом. ( очень надо!=))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я хотел бы написать о роботах из япониии.та м создаются моного новинок.например,недавно был сделан робот-аватар.ты одеваешь специальный шлем и видишь все глазами побота.это так необычно и здорово.такие технологии удобно использоаать во время войны.посылать робота и видеть все.кибернетика не стоит на месте.создаются все новые технологии и мир становится более универсальным.
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