когда катя решила 5 столбцов примеров, по 3 в каждом, ой осталось решить еще 7 примеров.сколько всего примеров должна была решить Катя?

Математика

когда катя решила 5 столбцов примеров, по 3 в каждом, ой осталось решить еще 7 примеров.сколько всего примеров должна была решить Катя?

Автор: Гость