когда катя решила 5 столбцов примеров, по 3 в каждом, ой осталось решить еще 7 примеров.сколько всего примеров должна была решить Катя?
Математика
когда катя решила 5 столбцов примеров, по 3 в каждом, ой осталось решить еще 7 примеров.сколько всего примеров должна была решить Катя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*3=15примеров первоначально 2)15+7=22примера надо было решить кате ответ: 22примера
Гость:
1)5*3=15 (пр.)-сначало решила катя 2)15=7=22(пр) ответ: катя должна была решить 22 примера.
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