турист шёл 0,3 ч со скоростью 4км.ч и проехал на автобусе 3 часа со скоростью 42,5 км.ч.Какой путь проделал турист за все это время?

Математика

турист шёл 0,3 ч со скоростью 4км.ч и проехал на автобусе 3 часа со скоростью 42,5 км.ч.Какой путь проделал турист за все это время?

Автор: Гость