турист шёл 0,3 ч со скоростью 4км.ч и проехал на автобусе 3 часа со скоростью 42,5 км.ч.Какой путь проделал турист за все это время?
Математика
турист шёл 0,3 ч со скоростью 4км.ч и проехал на автобусе 3 часа со скоростью 42,5 км.ч.Какой путь проделал турист за все это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОБЩАЯ ФОРМУЛА: S=Vt 1ый путь: s=4*0,3=1,2 км 2ой путь: 42,5*3=127,5км весь путь s=s1+s2=127,5+1,2=128,7 км
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