Со стоянки выехало 40 автобусов,что на 6 меньше,чем осталось.Сколько автобусов осталось на стоянке?

Математика
Со стоянки выехало 40 автобусов,что на 6 меньше,чем осталось.Сколько автобусов осталось на стоянке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+6=46(ав)-осталось на стоянке.  
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