Со стоянки выехало 40 автобусов,что на 6 меньше,чем осталось.Сколько автобусов осталось на стоянке?

Математика

Со стоянки выехало 40 автобусов,что на 6 меньше,чем осталось.Сколько автобусов осталось на стоянке?

Автор: Гость