начерти числовой луч с единичным отрезком мм. отметь точки с координатами А (15), В (18), С (92)
Математика
начерти числовой луч с единичным отрезком мм. отметь точки с координатами А (15), В (18), С (92)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну и как я те здесь чертить буду вазми линейку титрадь карондаш и начерти 3луча первый 15милиметров второй 18миллиметров и трейтий 92милиметра
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