написать веселый рассказ,используй слова чулки,скачут,прячутся,чудо,чудеса,цапля,лягушки,девочка.называется "Живые чулки"
История
написать веселый рассказ,используй слова чулки,скачут,прячутся,чудо,чудеса,цапля,лягушки,девочка.называется "Живые чулки"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну и чулки купила я в магазине! На вид как обычные, ничем особым не отличаются, но, поверьте мне, это просто чудо, а не чулки! Как только пытаешься их взять, чтобы одеть, они скачут по всем углам, прячутся, прямо чудеса какие-то! Словно лягушки, пряг-скок, пряг-скок, во всех комнатах побывали. А стоит их поймать и надеть, как вдруг ноги мои становятся длинными-предлинными, и я похожа не на девочку, а на цаплю! Эх, волшебные чулки!
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