что обьединяет два произведения - ''настоящий секрет''Юнны Мориц и ''Взащиту Деда Мороза'' Агнии барто?7?
Литература
что обьединяет два произведения - ''настоящий секрет''Юнны Мориц и ''Взащиту Деда Мороза'' Агнии барто?7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня уже было такое задание...Правильный ответ в них есть дед мороз , и они написанны специально для детей (ответ проверен учителем)
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