что обьединяет два произведения - ''настоящий секрет''Юнны Мориц и ''Взащиту Деда Мороза'' Агнии барто?7?

Литература
что обьединяет два произведения - ''настоящий секрет''Юнны Мориц и ''Взащиту Деда Мороза'' Агнии барто?7?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня  уже было такое задание...Правильный ответ  в них есть  дед  мороз , и они  написанны специально для детей (ответ  проверен учителем)  
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