Гость: Гость:

а)решай по действиям:1)сначала целее числа 1,8-0,2+2,2+0,2=4 потом дробные переводишь в неправильную дробь:2) -2 2/3 - 1 1/3= -8/3- 4/3= - 12/3= -4 3) 4-4=0