Найдите значение выражения, используя наиболее удобный порядок вычислений: а) - 2  2/3 + 1,8 - 0,2 - 1  1/3 + 2,2 + 0,2   б) - 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)

Математика
Найдите значение выражения, используя наиболее удобный порядок вычислений: а) - 2  2/3 + 1,8 - 0,2 - 1  1/3 + 2,2 + 0,2   б) - 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)решай по действиям:1)сначала целее числа 1,8-0,2+2,2+0,2=4 потом дробные переводишь в неправильную дробь:2) -2 2/3 - 1 1/3= -8/3- 4/3= - 12/3= -4 3) 4-4=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
сколько копеек в децисантикилорубле?
Ответить
Русский язык
Слово "расположиться" разобрать по составу.
Ответить
Литература
что обьединяет два произведения - ''настоящий секрет''Юнны Мориц и ''Взащиту Деда Мороза'' Агнии барто?7?
Ответить
Математика
При делении 82 на некоторое число получилось частное 7 и остаток 5.Найти делитель
Ответить
Математика
Со стоянки выехало 40 автобусов,что на 6 меньше,чем осталось.Сколько автобусов осталось на стоянке?
Ответить