Найдите значение выражения, используя наиболее удобный порядок вычислений: а) - 2 2/3 + 1,8 - 0,2 - 1 1/3 + 2,2 + 0,2 б) - 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)
Математика
Найдите значение выражения, используя наиболее удобный порядок вычислений: а) - 2 2/3 + 1,8 - 0,2 - 1 1/3 + 2,2 + 0,2 б) - 0,25 * 2/3 * (-4) * (-1,5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)решай по действиям:1)сначала целее числа 1,8-0,2+2,2+0,2=4 потом дробные переводишь в неправильную дробь:2) -2 2/3 - 1 1/3= -8/3- 4/3= - 12/3= -4 3) 4-4=0
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