Слово "расположиться" разобрать по составу.

Русский язык
Слово "расположиться" разобрать по составу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рас приставка По приставка Лож корень И суффикс Ть суффикс (или окончание, как хочешь, и так, и так правильно) Ся суффикс.
Гость:
рас-приставка, по-приставка, лож- корень, и-суффикс, ть- окончание, ся- суффикс
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