Слово "расположиться" разобрать по составу.
Русский язык
Слово "расположиться" разобрать по составу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рас приставка По приставка Лож корень И суффикс Ть суффикс (или окончание, как хочешь, и так, и так правильно) Ся суффикс.
Гость:
рас-приставка, по-приставка, лож- корень, и-суффикс, ть- окончание, ся- суффикс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
что обьединяет два произведения - ''настоящий секрет''Юнны Мориц и ''Взащиту Деда Мороза'' Агнии барто?7?
Математика
Математика
Математика