В среду уроки в 5 классе длились 3 1/3ч , а перемены -5/6 ч . Сколько времени пятиклассники находились в школе ? Выразите ответ сначало в часах , а затем в часах и минутах

Математика

В среду уроки в 5 классе длились 3 1/3ч , а перемены -5/6 ч . Сколько времени пятиклассники находились в школе ? Выразите ответ сначало в часах , а затем в часах и минутах

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