В среду уроки в 5 классе длились 3 1/3ч , а перемены -5/6 ч . Сколько времени пятиклассники находились в школе ? Выразите ответ сначало в часах , а затем в часах и минутах
Математика
В среду уроки в 5 классе длились 3 1/3ч , а перемены -5/6 ч . Сколько времени пятиклассники находились в школе ? Выразите ответ сначало в часах , а затем в часах и минутах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31/3+5/6=3+7/6=41/6 пятиклассники были в школе 4 и 1/6 часа 1/6 это 10 минут
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