Фенотипическая особенность птиц леса заключается в наличии: 1)хорошо развитого хвоста и укорочённых крыльев 2)тонких длинных ног и длинной шеи 3)хорошо развитых крыльев и крючкообразного клюва

Биология
Фенотипическая особенность птиц леса заключается в наличии: 1)хорошо развитого хвоста и укорочённых крыльев 2)тонких длинных ног и длинной шеи 3)хорошо развитых крыльев и крючкообразного клюва
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хорошо развитого хвоста и укороченных крыльев.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Log(5) 0,8 log(5) 1,3 Сравнить числа
Ответить
Геометрия
Докажите, что периметр треугольника больше суммы его медиан
Ответить
Русский язык
Разделить на слоги! прилетели зимние ветры
Ответить
Химия
Пожалуйста помогите решить задание по химии: Осуществить цепочку превращений: Hgo -> O2 -> CuO -> Cu Заранее, ОГРОМНОЕ спасибо вам!
Ответить
Алгебра
Найдите значение коэффициента с функции y=2x^2+4x+c, если известно что наименьшее значение функции равно -1
Ответить