Фенотипическая особенность птиц леса заключается в наличии: 1)хорошо развитого хвоста и укорочённых крыльев 2)тонких длинных ног и длинной шеи 3)хорошо развитых крыльев и крючкообразного клюва

Биология

Фенотипическая особенность птиц леса заключается в наличии: 1)хорошо развитого хвоста и укорочённых крыльев 2)тонких длинных ног и длинной шеи 3)хорошо развитых крыльев и крючкообразного клюва

Автор: Гость