Фенотипическая особенность птиц леса заключается в наличии: 1)хорошо развитого хвоста и укорочённых крыльев 2)тонких длинных ног и длинной шеи 3)хорошо развитых крыльев и крючкообразного клюва
Биология
Фенотипическая особенность птиц леса заключается в наличии: 1)хорошо развитого хвоста и укорочённых крыльев 2)тонких длинных ног и длинной шеи 3)хорошо развитых крыльев и крючкообразного клюва
Ответ(ы):
Гость:
Хорошо развитого хвоста и укороченных крыльев.
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