Фермент липаза ускоряет расщепление жиров в двенадцатиперстной кишке. Эта функция белков называется: А) каталитическая Б) энергетическая В) строительная Г) регуляторная

Биология

Фермент липаза ускоряет расщепление жиров в двенадцатиперстной кишке. Эта функция белков называется: А) каталитическая Б) энергетическая В) строительная Г) регуляторная

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