Фермент липаза ускоряет расщепление жиров в двенадцатиперстной кишке. Эта функция белков называется: А) каталитическая Б) энергетическая В) строительная Г) регуляторная
Биология
Фермент липаза ускоряет расщепление жиров в двенадцатиперстной кишке. Эта функция белков называется: А) каталитическая Б) энергетическая В) строительная Г) регуляторная
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Это каталитическая функция
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