В балансе на конец года по статье «Финансовые вложения» было отражено 1500 т.р. В течение года новых вложений не делали, были начислены проценты по облигациям в сумме 180 т.р. и погашены облигации на сумму 250 т.р. Определите с...
Экономика
В балансе на конец года по статье «Финансовые вложения» было отражено 1500 т.р. В течение года новых вложений не делали, были начислены проценты по облигациям в сумме 180 т.р. и погашены облигации на сумму 250 т.р. Определите сумму по статье «Финансовые вложения» на начало года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1430т.р били на начало года
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