Построить график функции f(x)=x^2-4x+3. g(x)=-4x^2+12x-9
Алгебра
Построить график функции f(x)=x^2-4x+3. g(x)=-4x^2+12x-9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот он ответ примерно
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