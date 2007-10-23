Какие функции не выполняют липиды?: а) энергетическую б) защитную в) регуляторную г) транспортную
Биология
Какие функции не выполняют липиды?: а) энергетическую б) защитную в) регуляторную г) транспортную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Липиды не выполняют транспортную функцию. Ответ: г) транспортную
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