Физические и химические свойство почвы

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Физико-химические свойства почв : 1. Растворимость в природной воде или под действием почвенных растворов. В результате выноса части твердых почвенных веществ грунтовыми или иного происхождения водами грунты меняют свое состояние и нередко образуют пустоты, что следует учитывать до начала строительства. 2. Коррозионная активность. Насколько грунт на изучаемом участке склонен провоцировать электрохимическую коррозию металлических коммуникаций и несущих элементов? В зависимости от степени коррозионной активности почвы на этапе проектировки выбираются марки металлов с защитой от агрессивного воздействия солей или без таковой защиты. 3. Электрокинетика и осмотические характеристики. При воздействии токов на глинистый грунт в последнем начинается движение воды в порах с возможностью смещения глубоко расположенных слоев и другими негативными для строительных конструкций последствиями. 4. Диффузия (естественное выравнивание концентрации каких-либо веществ в грунте) и адсорбция (задерживание жидкостей и газов с образованием полостей и неоднородных областей). 5. Механическая (задержка взвешенных частиц) и физическая (впитывание из водных растворов определенных веществ)поглотительная способность.