Физические и химические свойство почвы

Биология
Физические и химические свойство почвы
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Гость:
Физико-химические свойства почв :                                                               1. Растворимость в природной воде или под действием почвенных растворов. В результате выноса части твердых почвенных веществ грунтовыми или иного происхождения водами грунты меняют свое состояние и нередко образуют пустоты, что следует учитывать до начала строительства.                                                                                     2. Коррозионная активность. Насколько грунт на изучаемом участке склонен провоцировать электрохимическую коррозию металлических коммуникаций и несущих элементов? В зависимости от степени коррозионной активности почвы на этапе проектировки выбираются марки металлов с защитой от агрессивного воздействия солей или без таковой защиты.                                                                                               3. Электрокинетика и осмотические характеристики.  При воздействии токов на глинистый грунт в последнем начинается движение воды в порах с возможностью смещения глубоко расположенных слоев и другими негативными для строительных конструкций последствиями.     4.   Диффузия (естественное выравнивание концентрации каких-либо веществ в грунте) и адсорбция  (задерживание жидкостей и газов с образованием полостей и неоднородных областей).                     5.  Механическая (задержка взвешенных частиц) и физическая (впитывание из водных растворов определенных веществ)поглотительная способность.
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