Найдите наименьшее натуральное число, которое записывается только цифрами 1 и 0 и ??елится на 225. Заранее благодарю

Математика
Найдите наименьшее натуральное число, которое записывается только цифрами 1 и 0 и ??елится на 225. Заранее благодарю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
225 = 9 * 25. Наше число олжно делиться на 25, значит, должно оканчиваться на 00, 25, 50 или 75. Нам подходит только первый вариант. Значит, наше число оканчивается на 2 нуля. Теперь потребуем делимость на 9. Сумма цифр должна делиться на 9. Минимальным таким числом будет 11111111100.
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