Физика 7 класс какую силу нужно приложить чтобы поднять в бензине тело массой 3кг а объемом 200см^3

Физика
Физика 7 класс какую силу нужно приложить чтобы поднять в бензине тело массой 3кг а объемом 200см^3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
200 см в кубе переводишь в метры в кубе. И умножаешь на 3 кг
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