Почему вальс признан королём танцев?
Музыка
Почему вальс признан королём танцев?
Ответ(ы):
Гость:
Блин ответить не успел и это из векипедии
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