Сочинение на тему:«Какие цели нужно ставить перед собой, чтобы стать красивым чел??веком?» Под "красивым"- имеется ввиду красивым внутренне.
Литература
Сочинение на тему:«Какие цели нужно ставить перед собой, чтобы стать красивым чел??веком?» Под "красивым"- имеется ввиду красивым внутренне.
Ответ(ы):
Гость:
1 цель- не быть злым и не обижать других! 2 цель- выбери работу ту которую именно ты хочешь! 3 цель- будь общительным!
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