Ребят,помогите пожалуйста,нужно перевести с русского на английсский в форме "Past Continuous"(was/were) 1.Мой брат бегал на площадке,когда его друг позвонил ему. 2.Что делала Анна,когда начался этот фильм? 3.Вчера в 3 часа м...
Английский язык
Ребят,помогите пожалуйста,нужно перевести с русского на английсский в форме "Past Continuous"(was/were) 1.Мой брат бегал на площадке,когда его друг позвонил ему. 2.Что делала Анна,когда начался этот фильм? 3.Вчера в 3 часа мы слушали музыку. 4.В то время,когда мои родители разговаривали с учителем,я писал упражнение. 5.Кто разговаривал с учителем,когда вы вошли в класс? 6.Они писали английское упражнение в 5 часов. 7.Он играл в футбол,когда увидел своего дядю на спортплощадке. 8.В то время,когда дети просматривали журналы,они слушали музыку. Вы моя последняя надежда,просто мозг кипит уже,в инете не нашла напримере этого..
Ответ(ы):
Гость:
1) My brother was run when his friend call to him. 2)What was doing Anna when starting this film? 3)Yesterday is 3 pm we were listen to music. Остальное не поняла, надеюсь другие НАПИШУТ . УДАЧИ!
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