Физика 9 класс, помогите пожалуйста. Наблюдатель на берегу услышал звук выстрела на теплоходе через 2с после вспышки. К берегу судно пристало через 34с. Какова скорость судна?

Физика

Физика 9 класс, помогите пожалуйста. Наблюдатель на берегу услышал звук выстрела на теплоходе через 2с после вспышки. К берегу судно пристало через 34с. Какова скорость судна?

Автор: Гость