Физика одинаковая ли сила тяжести действует на камень лежащий а)на берегу,б)на дне реки

Физика
Физика одинаковая ли сила тяжести действует на камень лежащий а)на берегу,б)на дне реки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На камень действуют три силы . Сила тяжести Fт=m*g-вниз N-сила реакции опоры Fa=p*g*V-сила Архимеда Fт=p*g*V+N Fт>FA
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