Фонетический разбор по вариантам. малина
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Фонетический разбор по вариантам. малина
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Малина-6 букв,6 звуков м-[м]-согл,зв,тв,непарный. а-[а]-гл,безуд. л-[л]-согл,зв,тв,непарный. и-[и]-гл,ударный. н-[н]-согл,зв,тв,непарный. а-[а]-гл,безуд.
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