Какое из данных ниже чисел является значением выражения 1/3-√7

Математика
Какое из данных ниже чисел является значением выражения 1/3-√7
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