ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ! 1)Крупнейший межотраслевой комплекс Казахстана. а) машинос??роительный б) химический в) металлургический г) топливно энергетический д )агропромышленный 2) Отрасль производящая конструкционные материалы ...

География

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ! 1)Крупнейший межотраслевой комплекс Казахстана. а) машинос??роительный б) химический в) металлургический г) топливно энергетический д )агропромышленный 2) Отрасль производящая конструкционные материалы а) черная металлургия б) цветная металлургия в) химическая г) все перечисленные д) строительные материалы 3) Если металлургический завод построили рядом с рудником то это фактор а) трудовой б) потребительский в ) сырьевой г) транспортный д) водный

Автор: Гость