Як поділити прамокутник 2 лініями щоб утворилось 8 трикутників
Математика
Як поділити прамокутник 2 лініями щоб утворилось 8 трикутників
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 линиями нериально,а 4 возможно! потом наискось как кретик ---------------------------------- | | | | | | |--------------- | ---------------- | | | | |----------------|----------------- |
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