Як поділити прамокутник 2 лініями щоб утворилось 8 трикутників

Математика
Як поділити прамокутник 2 лініями щоб утворилось 8 трикутників
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 линиями нериально,а 4 возможно! потом наискось как кретик  ---------------------------------- |                   |                     | |                   |                     | |--------------- | ---------------- | |                   |                     | |----------------|----------------- |
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