3|x+1|+1/2|x-2|-3/2xlt;=8 Подробное решение.
Алгебра
3|x+1|+1/2|x-2|-3/2xlt;=8 Подробное решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x<-1 -3x-3-1/2*x+1-3/2*x≤8 -5x≤7 x≥-1,4 -1,4≤x<-1 2)-1≤x≤2 3x+3-1/2*x+1-3/2*x≤8 x≤4 -1≤x≤2 3)x>2 3x+3+1/2*x-1-3/2*x≤8 2x≤6 x≤3 2<x≤3 Ответ x∈[-1,4;3]
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