Дорожку длиной 400 м и шириной 1.5 м нужно покрыть песком толщеной 1см .Сколько машин ??еска для этого потребуется , если грузоподъёмность машины 3 тонны?

Физика
Дорожку длиной 400 м и шириной 1.5 м нужно покрыть песком толщеной 1см .Сколько машин ??еска для этого потребуется , если грузоподъёмность машины 3 тонны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем песка 400*1,5*0,01 =6м3   по таблице Песок строительный гост 8736-93 ~ 1,5 т/м3   всего нужно 6*1,5=9 т песка.  9/3=3    понадобится три машины песка
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