Дорожку длиной 400 м и шириной 1.5 м нужно покрыть песком толщеной 1см .Сколько машин ??еска для этого потребуется , если грузоподъёмность машины 3 тонны?

Физика

Дорожку длиной 400 м и шириной 1.5 м нужно покрыть песком толщеной 1см .Сколько машин ??еска для этого потребуется , если грузоподъёмность машины 3 тонны?

Автор: Гость