Как называется столик для икон
История
Как называется столик для икон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аналой-столик для икон и церковных книг
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