Соченение рассужденее на тему какие слова урашают нашу речь, а какие её оскверняю?? Срочно!!!!
Русский язык
Соченение рассужденее на тему какие слова урашают нашу речь, а какие её оскверняю?? Срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы задумывались какие слова украшают нашу речь а какие оскверняет я вам на это отвечу слова которые украшают нашу речь должны быть вежливыми и добрыми на пример подайте мне пожалуйста красивую кружечку или какое у вас красивое платье а оскверняющие слова ну ка быстро подал мне кружку или ушел от сюда чтобы я тебя не видел никогда нельзя забывать красивые и украшающие слова а то наша речь будет очень осквернительна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуста помагите составить предложение 1 seen , climbing , wall , The , was , as , over , the , was, thief , he. 2 nice , I , clothes , haven...
Физика
Дорожку длиной 400 м и шириной 1.5 м нужно покрыть песком толщеной 1см .Сколько машин ??еска для этого потребуется , если грузоподъёмность машины 3...
Химия
Математика