Соченение рассужденее на тему какие слова урашают нашу речь, а какие её оскверняю?? Срочно!!!!

Гость: Гость:

Вы задумывались какие слова украшают нашу речь а какие оскверняет я вам на это отвечу слова которые украшают нашу речь должны быть вежливыми и добрыми на пример подайте мне пожалуйста красивую кружечку или какое у вас красивое платье а оскверняющие слова ну ка быстро подал мне кружку или ушел от сюда чтобы я тебя не видел никогда нельзя забывать красивые и украшающие слова а то наша речь будет очень осквернительна.