Какую роль в предложении могут играть безличные глаголы?

Русский язык
Какую роль в предложении могут играть безличные глаголы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безличные глаголы играют роль сказуемых. Наличие этих глаголов исключают присутствие подлежащих. Предложение-  односоставное. Значение: состояния природы, человека Похолодало. Светает. Тошнит. Рано темнеет. Мне пока не спится.
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