Какую роль в предложении могут играть безличные глаголы?

Гость: Гость:

Безличные глаголы играют роль сказуемых. Наличие этих глаголов исключают присутствие подлежащих. Предложение- односоставное. Значение: состояния природы, человека Похолодало. Светает. Тошнит. Рано темнеет. Мне пока не спится.