Фонетический разбор слова карий.ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ НО БЫСТРЕЕ

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Транскрипция слова - [кар'ий'] к — [к] — согласный, парный глухой, парный твёрдый а — [а] — гласный р — [р'] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий и — [и] — гласный й — [й'] — согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный 2 слога, 5 звуков, 5 букв