Фонетический разбор слова:сдать

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Фонетический разбор слова:сдать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сда-вать с - согласная глухая твердая д - согласная звонкая твердая а - гласная безударная в - согласная звонкая твердая а - гласная ударная т - согласная глухая твердая 7 букв 6 звуков
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